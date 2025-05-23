В Свердловской области грузовик сбил мать с четырехлетней дочерью

В городе Березовский Свердловской области водитель грузовика сбил мать с четырехлетней дочерью, ребенка спасти не удалось. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, авария произошла на улице Гагарина. Предположительно, водитель фуры не заметил пешеходов из-за остановившегося справа автомобиля и наехал на них.

Прибывшие медики не спасли девочку, ее мать отвезли в больницу. На месте происшествия начали работу автоинспекторы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель с дюжиной штрафов сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, после случившегося ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Еще раньше под Анапой водитель без прав сбил мать с годовалым ребенком на переходе.