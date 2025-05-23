В Богородском городском округе Подмосковья микроавтобус с детьми попал в аварию. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, в результате погиб один ребенок, еще шестеро пострадали. ДТП произошло на трассе М-12. Отмечается, что микроавтобус столкнулся с тремя автомобилями.

«Микроавтобус и три легковушки столкнулись на 68-м километре трассы М-12. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний погиб», — сообщили в экстренных службах.

При этом, в Минздраве региона сообщили об одиннадцати пострадавших — среди них три ребенка.

«На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф. Задействован вертолет санитарной авиации», — сообщили в ведомстве.

По информации агентство «Москва», погибло два человека — помимо несовершеннолетнего, жертвой ДТП также стала женщина.

Ранее пятилетний ребенок погиб в ДТП в Тверской области.