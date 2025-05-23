Стала известна причина смертельного ДТП, которое произошло в Ногинске

Авария, которая ранее произошла в Ногинске, по предварительным данным, случилась из-за ошибки водителя микроавтобуса — он не успел вовремя заметить перед собой другую машину.

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Об этом в пятницу, 22 мая, рассказали в оперативных службах.

— На основании первоначального анализа записей камер видеонаблюдения можно сделать вывод о том, что к аварии привели действия водителя микроавтобуса. Он не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения, — уточнили в ТАСС.

По факту произошедшего также будет проведена проверка — специалисты протестируют водителя на факт содержания в нем алкоголя в момент аварии.

Авария случилась на 63-м километре дороги в Богородском городском округе. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.

В результате ДТП на трассе М-12 в Подмосковье пострадали 11 человек. При этом трое из тех, кто получил травмы, дети. Один ребенок умер. На данный момент известно о двух погибших.