В Челябинске 87-летняя пенсионерка попала в больницу после ДТП

В Челябинске пожилая женщина попала в больницу после ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

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Инцидент произошел на улице Чичерина. По данным издания, 44-летний водитель сбил 87-летнюю женщину. На кадрах с места заметно, как пострадавшая переходит дорогу, но в какой-то момент в нее врезается машина, пешеход падает на проезжую часть.

После этого водитель и пассажир подошли к пострадавшей, но не подняли ее. Также рядом заметна машина сотрудников ДПС, они также подошли к женщине.

В результате ее госпитализировали, детали о ее состоянии и травмах не уточняются.

До этого в Свердловской области мать с четырехлетней дочерью попали под колеса грузовика, переходя дорогу. По словам водителя, из-за ситуации на дороге с другим автомобилем, он не заметил пешеходов.

Пострадавшая женщина попала в больницу, ребенка спасти не удалось.