На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Предгорном округе на Ставрополье. В результате автоаварии пострадали три человека, еще двое, в том числе ребенок, погибли, сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, на 26-м километре федеральной автодороги Лермонтов - Черкесск водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым BMW, после чего отечественный автомобиль перевернулся.

"В результате автоаварии пассажиры автомобиля ВАЗ (36-летняя женщина и ее 6-летний ребенок) погибли на месте происшествия. Водитель этого автомобиля, а также два пассажира из автомобиля BMW доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок находился в салоне без детского автокресла. Также установлено, что водитель ВАЗ за последние два года четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили о проведении проверки по факту автоаварии, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также о безопасности дорожного движения.