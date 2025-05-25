В Подмосковье автобус столкнулся с пятью автомобилями
В городском округе Солнечногорск Московской области автобус столкнулся с пятью автомобилями.
Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом «ЛиАЗ», совершил попутное столкновение с пятью легковыми автомобилями», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла на 49-м километре автодороги М-10 «Россия».
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее два человека погибли, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом в подмосковном Ногинске.