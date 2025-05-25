В Подмосковье автобус столкнулся с пятью автомобилями

В городском округе Солнечногорск Московской области автобус столкнулся с пятью автомобилями.

Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, водитель, управляя автобусом «ЛиАЗ», совершил попутное столкновение с пятью легковыми автомобилями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла на 49-м километре автодороги М-10 «Россия».

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее два человека погибли, десять пострадали в ДТП с микроавтобусом в подмосковном Ногинске.