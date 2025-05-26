Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП, которое затруднило движение автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 96 км МКАД (в районе съезда №93А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе указали, что движение в районе места аварии затруднено на протяжении 3,7 км и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 15:55 мск, длина пробки на внутренней стороне трассы в районе места аварии превышает 7,3 км. Она начинается в районе пересечения МКАД и Осташковского шоссе и заканчивается в районе места ДТП, где дорога проходит через нацпарк «Лосиный остров». Проезд в районе места аварии затруднен и на внешней стороне МКАД.