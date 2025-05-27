Водители попавших в ДТП под Волгоградом иномарок находятся в реанимации

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Врачи оценивают как крайне тяжелое состояние водителей автомобилей Peugeot и Changan, попавших в ДТП в Дубовском районе Волгоградской области с шестью пострадавшими. Оба мужчины находятся в реанимации, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону сообщалось, что около 06:00 мск на 610 км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград произошло ДТП с участием автомашин Peugeot и Changan. В результате ДТП, по данным прокуратуры региона, пострадали 37-летний водитель, пассажиры из автомобиля Changan - 31-летняя женщина, две 14-летние девочки и 16-летняя девочка, а также 42-летний водитель Peugeot".

"В результате ДТП пострадали шесть человек. Двое мужчин доставлены в больницу СМП №25, их состояние оценивается как крайне тяжелое, проходят лечение в реанимации. Женщина 1994 года рождения и дети 2009, 2010 и 2010 года рождения эвакуированы в больницу СМП №7. Продолжается обследование, состояние уточняется", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП в Дубовском районе.