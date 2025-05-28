В Москве на МКАД загорелась «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

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«На 48 км МКАД полностью сгорел автомобиль. О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило «Газель» полностью.

До этого сообщалось, что в Одинцово автомобили загорелись на парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько машин горят на парковке. Далее на записи заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Подольске около проезжей части загорелся сбитый беспилотник.

«На кадрах видно, как на ЦКАД рядом со спортивной базой в Подольске догорает, предположительно, сбитый системой ПВО беспилотник», — говорится в публикации.

По данным канала, информации о пострадавших не поступало.

Ранее автомобиль с челябинцами воспламенился, и это попало на видео.