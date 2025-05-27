Микроавтобус сбил лося возле подмосковной деревни Донино

Микроавтобус сбил лося на Егорьевском шоссе возле подмосковной деревни Донино. У животного переломаны задние ноги, к месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил очевидец происшествия.

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— На Егорьевском шоссе под Раменским сбили лося. Животное выжило, с перебитыми ногами лежит на трассе в ожидании компетентных служб. Судя по всему, зверя сбила маршрутка, — пишет «МК» со ссылкой на слова собеседника.

Других подробностей по факту произошедшего не

приводится. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов на момент публикации материала не появлялось.

Ранее 18 мая в Подмосковье автомобиль сбил лосенка. Детеныш почти два дня пролежал в беспомощном состоянии, местные жители не могли отвезти его к ветеринару из-за решения властей на отстрел. Тогда волонтеры устроили протесты, к разбирательствам подключилась глава Московского зоопарка Светлана Акулова. А вечером лосенка наконец доставили к ветеринару. Однако позднее животное скончалось. Подробности — в отдельном материале «Вечерней Москвы».