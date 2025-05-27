Массовое ДТП произошло возле МКАД

Возле Московской кольцевой автодороги на платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и трех легковых автомобилей. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил очевидец произошедшего.

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— Еще одна крупная авария — в самом начале платной трассы Москва — Санкт-Петербург, сразу за МКАД. Предварительно пострадало пять машин, одна даже встала на бок. Участники — автобус, грузовик и три легковушки, — пишет со ссылкой на слова очевидца «МК».

Других подробностей по факту ДТП не приводится. Представители столичной Госавтоинспекции и ГУ МВД России по Московской области на момент публикации материала информацию об аварии не комментировали.

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