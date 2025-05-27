Крупное ДТП с участием Chery и Toyota произошло в Астраханской области

Столкновение автомобилей Chery и Toyota Corolla унесло жизни трех человек. Об этом сообщил «Астраханский листок».

ДТП случилось 25 мая на трассе «Астрахань — Марфино» в Володарском районе (Астраханская область). Не выжили управлявшая китайским автомобилем Chery 46-летняя женщина, 39-летний мужчина, который был за рулем Totyota, а также ее пассажирка. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

Есть информация, что виновником аварии был водитель японского автомобиля. Машина выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась с «китайцем».

Ранее сообщалось о трагическом исходе дорожно-транспортного происшествия в Калуге. Тогда в аварию попал китайский автомобиль Changan. Его водителя не удалось спасти. А сама машина превратилась в груду металла.

Другой китайский автомобиль, Haval Dargo, попавший в ДТП в конце апреля этого года, разлетелся на части, после того как врезался в столб.