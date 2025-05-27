В Омской области в ДТП с грузовиком погиб человек

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Большереченском районе Омской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В результате ДТП один человек погиб, двое детей находятся в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 г. р. и мальчик 2016 г. р.) доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в вечернее время на 170-м км автотрассы Омск - Тара. По предварительным данным, водитель "Рено" выехал на встречную полосу, где столкнулся в груженым грузовиком ЗИЛ.