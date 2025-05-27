В Воронежской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков произошла в Рамонском районе Воронежской области, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

© пресс-служба МВД РФ по Воронежской области

ДПТ произошло около 16:00 на 481-м км автодороги М-4 "Дон", отметили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что информации о погибших нет. Представитель прокуратуры выезжал на место для уточнения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что в результате происшествия пострадали 14 человек, включая 12 пассажиров автобуса.

Водители автомобиля, рейсового автобуса и его 12 пассажиров получили повреждения. Пострадавших доставили в медучреждение, сообщили в ведомстве. "По предварительным данным, в автобусе находились 40 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего. По сообщениям СМИ, проверку информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начали в СУ СК России по Воронежской области, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи собираются опросить очевидцев из числа пассажиров автобуса и его водителя, провести судебно-медицинскую экспертизу, познакомиться с документами, выполнить еще ряд проверок, после чего будет принято процессуальное решение.