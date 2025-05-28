ДТП с "КамАЗом" затруднило движение на Симферопольском шоссе

В Подмосковье на Симферопольском шоссе ДТП с большегрузом затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«ДТП произошло в районе Подольска на Симферопольском шоссе: столкнулись «КамАЗ» и легковушка. На кадрах видно, как от удара автомобиль откинуло в сторону, а у грузовика сильно деформировалась кабина», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время нет информации о пострадавших. Кроме того, Telegram-канал «Москва с огоньком» утверждает, что в районе ДТП движение транспорта затруднено.

До этого сообщалось, что на МКАД пешеход пытался перебежать проезжую часть и был сбит автомобилем в левом ряду. Попавшее на видео ДТП произошло на 103-м километре МКАД 10 мая 2025 года. На записи видно, как мужчина начинает не спеша переходить проезжую часть пятиполосной магистрали по направлению от обочины к разделительному отбойнику. В районе третьей полосы пешеход перешел на бег, а в левом ряду был сбит легковым автомобилем.

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