Жесткая авария с мотоциклистом произошла на Кубани

Жесткая авария произошла сегодня утром в Каневском районе Кубани. Примерно в 10:40 автодорогу «Краснодар-Ейск» не поделили мотоцикл и легковушка.

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По предварительным данным, 31-летний водитель двухколесного транспорта выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречной «Маздой». Удар был такой силы, что легковушка буквально осталась без «морды».

Жертвой ДТП стал мотоциклист. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

38-летняя автоледи из иномарки получила травмы. Ее доставили в больницу.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сообщил начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Каневскому району подполковник полиции Евгений Гузицын.