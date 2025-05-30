Движение автомобилей перекрыто на 97-м километре МКАД из-за ДТП

Движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД перекрыли из-за ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". В публикации уточнили, что авария произошла в районе Метрогородка. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы города. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. 25 мая на МКАД произошло массовое ДТП с грузовыми транспортными средствами. В результате аварии движение оказалось затруднено на один километр. В дептрансе порекомендовали искать пути объезда. 26 мая на внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В дептрансе указали, что движение в районе места аварии затруднено на протяжении 3,7 км, и призвали водителей искать пути объезда.

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