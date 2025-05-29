В Самаре самокат врезался в "Гранту" и загорелся

Как сообщили sovainfo.ru в ГУ МЧС России по Самарской области, на улице Ново-Садовой произошло столкновение автомобиля и самоката, после чего возникло горение. На место происшествия были направлены 3 человека и одна единица техники для ликвидации последствий ДТП. Редакция запросила комментарий о состоянии пострадавших у регионального Минздрава:

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- Пострадал один подросток, который доставлен в лечебное учреждение в состоянии легкой степени тяжести.

А в Сызранском районе 29 мая случилась смертельная авария. Как сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, в 9:45 на 916-м километре трассы М5 Skoda столкнулась с грузовиком Renault, который был загружен овощами. Фура от удара съехала в кювет, а затем загорелась.