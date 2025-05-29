Восемь человек пострадали в массовом ДТП со "скорой" в Свердловской области

В Свердловской области на трассе произошла массовая авария с участием машины скорой помощи. В результате пострадали восемь человек, сообщает региональный минздрав.

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Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на 37-м километре трассы Екатеринбург-Курган. Столкнулись пять машин, в том числе "скорая", которая перевозила беременную женщину.

Пострадали восемь человек, шесть из них был осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение. Роженицу передали бригаде скорой помощи поселка Белоярский. Позже ее доставят в столицу Среднего Урала.

Еще одну женщину медики эвакуируют в профильную больницу Екатеринбурга.