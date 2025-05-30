Пять такси попали в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти машин такси. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили столичные Telegram-канале.

Согласно публикации «ДТП и ЧП Москва», авария произошла около торгового центра «РИО». На опубликованных кадрах можно увидеть «желтый аварийный паравозик» из пяти такси, стоящих друг за другом. Судя по записанному фрагменту, серьезных повреждений машины не получили. Информации о пострадавших не приводится.

Накануне на Новорижском шоссе в районе Кунцево на левой полосе в сторону центра произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Ранее возле Московской кольцевой автодороги на платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и трех легковых автомобилей. По словам очевидцев произошедшего, один из автомобилей перевернулся.