Подросток на питбайке устроил ДТП в Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

© Rostof.ru

Инцидент произошел 29 мая в 15:50 в хуторе Староротовка.

– 16-летний водитель, управляя питбайком «Эндуро», по предварительным данным, не уступил дорогу фургону ГАЗель, за рулем которого был 32-летний водитель. Произошло столкновение, – говорится в сообщении.

В ДТП пострадали водитель байка и его 13-летний пассажир. Они доставлены в больницу.