Автомобиль сбил лося в подмосковном Наро-Фоминске

Автомобиль марки «Чанган» сбил лося в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

Наезд произошел на 1-м километре автодороги Наро-Фоминск — Бекасово, примерно в 18:15 четверга, 29 мая.

— По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем марки «Чанган», совершил наезд на лося. В результате ДТП животное получило телесные повреждения. Информация о пострадавшем была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря, — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

27 мая микроавтобус сбил лося на Егорьевском шоссе возле подмосковной деревни Донино. В результате аварии у животного оказались переломаны задние ноги. Позднее появились сообщения о том, что информацию о пострадавшем животном довели до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря. В тот же день стало известно, что лось, которого сбили автомобиль, скончался от полученных травм.