Подросток влетел на школьный стадион в Приангарье и опрокинулся

Автомобиль под управлением пьяного 17-летнего подростка протаранил металлическое ограждение и опрокинулся на территорию школьного стадиона в Слюдянском районе Иркутской области, где объявлен трехдневный траур в связи с трагедией, которая произошла тоже на фоне употребления детьми и подростками алкоголя.

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Накануне в поселке Култук юноша за рулем автомобиля Toyota Corolla, принадлежащего его старшему брату, не справился с управлением, наехал на забор, и транспортное средство, перевернувшись в воздухе, приземлилось на стадионе учебного заведения.

Несовершеннолетний водитель не пострадал. "Составлены административные материалы за отсутствие права управления и повреждение дорожных сооружений", - проинформировали в Госавтоинспекции. Установлено, что школьник сел за руль после употребления алкоголя.

Прокуратура района поставила на контроль проверку, организованную в связи с дорожным происшествием сотрудниками ГИБДД.