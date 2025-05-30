На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский столкнулись три грузовика

Вчера днем, на 198 км автодороги Р260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, 65-летний водитель грузового автомобиля ISUZU, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем КамАЗ, под управлением 31-летнего водителя, который по инерции допустил столкновение с впереди движущимся грузовым автомобилем Валдай, под управлением 25-летнего водителя. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

© Rostof.ru

– В результате ДТП водитель автомобиля ISUZU скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.