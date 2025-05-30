В Карелии пассажирский автобус съехал в кювет

В городе Лахденпохья произошла авария: рейсовый автобус съехал в кювет после того, как водителю внезапно стало плохо.

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О происшествии сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности. По предварительной информации, автобус следовал из Яккима в Хуухкаанмяки. В салоне находились четыре пассажира, включая одного ребенка.

Во время движения водитель почувствовал себя нехорошо и не смог справиться с управлением, направив транспортное средство в кювет.

В результате ДТП один пассажир травмировал руку, у другого ухудшилось самочувствие. Вместе с водителем их доставили в Сортавальскую центральную районную больницу.

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Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.