В Карелии пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В городе Лахденпохья произошла авария: рейсовый автобус съехал в кювет после того, как водителю внезапно стало плохо.
О происшествии сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности. По предварительной информации, автобус следовал из Яккима в Хуухкаанмяки. В салоне находились четыре пассажира, включая одного ребенка.
Во время движения водитель почувствовал себя нехорошо и не смог справиться с управлением, направив транспортное средство в кювет.
В результате ДТП один пассажир травмировал руку, у другого ухудшилось самочувствие. Вместе с водителем их доставили в Сортавальскую центральную районную больницу.
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Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.