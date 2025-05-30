В Махачкале легковой автомобиль сбил двух подростков
Двое подростков пострадали в результате наезда легковой машины в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.
"В Махачкале на проспекте Акушинского 28-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы - 13-летний мальчик и 15-летняя девочка - с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Причины аварии выясняются.