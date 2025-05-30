В Липецке в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на улице Зои Космодемьянской в Липецке, пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На улице Зои Космодемьянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, два человека получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.