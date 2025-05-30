В Липецке в ДТП с грузовиком пострадали пять человек
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на улице Зои Космодемьянской в Липецке, пострадали пять человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"На улице Зои Космодемьянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, два человека получили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
"Женщина 24 лет получила небольшие повреждения (ссадины и ушибы рук), отказалась от госпитализации. Девочка двух лет была доставлена в Детскую областную клиническую больницу с диагнозом "тупая травма живота", - сообщили в ведомстве.