В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов
В нигерийском штате Кано 21 один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста, пишет местное издание Daily Post.
Председатель спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге подтвердил изданию гибель 21 атлета из делегации Кано.
Спортсмены возвращались с завершившегося спортивного фестиваля в городе Абеокута (штат Огун).
Смертельное ДТП произошло на мосту Дакатсалле - автобус, перевозивший 30 атлетов, упал с моста.
Пострадавших, по данным издания, везут в больницу.