В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов

В нигерийском штате Кано 21 один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста, пишет местное издание Daily Post.

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Председатель спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге подтвердил изданию гибель 21 атлета из делегации Кано.

Спортсмены возвращались с завершившегося спортивного фестиваля в городе Абеокута (штат Огун).

Смертельное ДТП произошло на мосту Дакатсалле - автобус, перевозивший 30 атлетов, упал с моста.

Пострадавших, по данным издания, везут в больницу.