Белый Rolls-Royce «на блатнейших номерах» устроил жесткое ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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«На блатнейших номерах сбил мотоциклиста <...> водитель совершил крайне внезапный и странный маневр прямо перед движущимся Harley-Davidson. Байкер получил серьезные травмы, и его пришлось экстренно госпитализировать в больницу», — говорится в публикации.

Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильной номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

До этого в Дептрансе сообщили, что 30 мая движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД перекрыли из-за ДТП с участием двух автомобилей. В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе Метрогородка. На месте инцидента работали оперативные службы города.