Машинист локомотива погиб в результате происшествия с поездом №86 «Климов – Москва» в Брянской области

Машинист локомотива погиб в аварии в Брянской области, еще девять работников поездной бригады госпитализированы. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщает пресс-служба РЖД.

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— Компания выражает глубокие соболезнования и окажет всю необходимую помощь семье погибшего. Желаем скорейшего и полноценного восстановления нашим коллегам, — передает Telegram-канал РЖД.

1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Следственный комитет РФ классифицировал произошедшее как теракт. В результате трагедии пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно о подрыве железнодорожных путей перегоне Унеча — Жеча в Брянской области. В момент взрыва по участку проходил путеизмерительный поезд, однако состав не получил повреждений, обошлось без пострадавших.