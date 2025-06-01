Шесть человек получили травмы в ДТП с автобусом под Новороссийском

Автомобильная авария с участие пассажирского автобуса, в которой пострадали шесть человек, произошла в воскресенье в Приморском районе города Новороссийска.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, утром 1 июня на автотрассе "Подъезд к селу Абрау Дюрсо" водитель Nissan на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с перевозившим пассажиров автобусом ГАЗ.

По данным правоохранителей, во время ДТП водитель и пассажир легковой иномарки авто, а также 4 пассажира автобуса получили травмы.

Все они были госпитализированы в местную больницу.