Легковушка влетела в фонтан в центре Ступино

Водитель легкового автомобиля врезался в фонтан в центре Ступино. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает Telegram-канал.

По предварительный информации, пострадавших в результате аварии нет.

По словам очевидцев, водитель Toyota Camry на огромной скорости пронесся по пешеходному тротуару на проспекте Победы прямо около местной администрации города.

Затем автомобиль подлетел на небольшом выступе и врезался в фонтан. Водителя доставили в больницу, обстоятельства произошедшего уточняются, передает Telegram-канал.

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