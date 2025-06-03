На МКАД произошло массовое ДТП с 8 автомобилями

В Москве на МКАД столкнулись восемь автомобилей, сообщает Telegram-канал Baza. Движение затруднено.

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«ДТП произошло на 28-ом километре кольцевой автодороги. По словам очевидцев, виновником аварии мог стать водитель Chevrolet Cruze, который сначал начал перестраиваться в другой ряд, но затем передумал. Из-за резкого маневра он столкнулся с другим автомобилем, после чего Chevrolet потерял управление и легковушка отлетела в еще одну машину», — сообщает канал.

В аварию попали восемь автомобилей. По словам очевидцев, водитель легковушки был в полицейской форме. Он снял с автомобиля номера. Две полосы в районе ДТП перекрыты.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

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Ранее на видео попало, как люди разлетелись по дороге после жесткого ДТП.