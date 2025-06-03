В Ступино мужчина на иномарке влетел в фонтан

В подмосковном Ступино сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло примерно в 19:15. В результате инцидента, случившегося на проспекте Победы, никто не пострадал. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Предварительно установлено, что мужчина за рулем автомобиля марки «Тойота» не справился с управлением и влетел в городской фонтан. В результате аварии пострадавших нет. Согласно снимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, видно, что иномарка повисла на конструкции фонтана.