Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в Удмуртии, пострадали два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

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"В момент ДТП в автобусе находились четыре пассажира. В результате дорожной аварии два пассажира микроавтобуса получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Авария произошла 3 июня около 09:00 мск на 17-м км автодороги Ижевск - Ува на территории Завьяловского района Удмуртии. Водитель микроавтобуса Fiat Ducato, по предварительным данным, не соблюдая безопасную дистанцию, наехал на автомобиль Lada Xray, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, уступая дорогу пешеходу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.