В Хабаровске произошло жесткое ДТП с Toyota Vitz и Mitsubishi Airtrek

В Хабаровске столкнулись Toyota Vitz и Mitsubishi Airtrek. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Лазо — Большая. На месте несколько скорых, пожарные и ДПС. Шофер из Toyota Vitz протаранил головой ограждение», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него на скорости врезается черная машина. От удара автомобильные запчасти разлетаются по проезжей части.

По информации канала, водителю иномарки «снесло часть черепа» в момент ДТП. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель Mitsubishi Airtrek.

Также сообщается, что мужчина, который был за рулем Mitsubishi, ехал на разрешающий сигнал светофора.

До этого в Красноярске водитель Skoda намеренно переехал человека. На кадрах видно, как мужчина стоит перед черным автомобилем, после чего ударяет машину. В момент конфликта водитель Skoda переезжает человека.

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