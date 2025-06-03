Семь человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Омске

Семь человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и легковой иномарки в Омске.

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Инцидент произошел во вторник днем на улице Герцена. Как сообщили в региональном главке МВД, маршрутный автобус ПАЗ, за рулем которого находился водитель 1970 года рождения, врезался в Ford Focus.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Из них пострадали семеро, включая четырех женщин, мужчину, юношу и девочку. Обстоятельства дорожного инцидента сейчас выясняются.