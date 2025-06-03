Гиперкар Mercedes-AMG One за 2 миллиона долларов выгорел дотла в Великобритании

Прольём слезу по, пожалуй, одному из самых технически амбициозных (и дорогих) гиперкаров в мире. Один из всего лишь 275 экземпляров Mercedes-AMG ONE больше не существует. По неустановленным причинам автомобиль загорелся и полностью сгорел до прибытия пожарных.

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Хотя причина возгорания пока неизвестна, можно ожидать, что Mercedes проведёт тщательное расследование инцидента. Правда, делать это придётся среди сильно обугленных обломков.

Пользователь @Chrimbu, первым опубликовавший видео пожара, прокомментировал: «AMG ONE — горячий спорткар, был бы лучше без литий-ионной батареи». Сказать, является ли это наблюдение проницательным, саркастичным или просто интернет-шумом, сложно. Также неясно, имеет ли он какое-либо отношение к автомобилю или его владельцу.

На данный момент подтверждённой связи возгорания с гибридной системой автомобиля нет. Однако ясно одно: огонь полностью охватил салон и заднюю часть AMG ONE.

На видео видно, что пожарные уже были на месте, а часть дороги перекрыта. Кадры последствий показывают остов автомобиля, залитый огнезащитной пеной и сведённый к почти неузнаваемой оболочке.

Стоит отметить, что даже если владелец признает какую-то свою вину, Mercedes, скорее всего, всё равно углубится в расследование. Остальные владельцы таких гиперкаров без сомнения внимательно следят за ситуацией и хотят знать, что произошло. Поэтому производитель, вероятно, заинтересован в том, чтобы докопаться до сути.

Для сравнения можно вспомнить прошлогодний случай, когда Lamborghini объявила отзыв после того, как в Нью-Йорке сгорел гиперкар Revuelto. Тогда причиной стал переделанный масляный контур — специалисты неправильно закрепили масляную магистраль, и вытекающее масло загорелось.

Нет никаких признаков того, что сгоревший AMG имел аналогичную проблему, но этот случай хорошо иллюстрирует, почему автопроизводители всегда досконально расследуют подобные происшествия. Хочется надеяться, что все находившиеся в машине успели выбраться, и что это был единичный инцидент.