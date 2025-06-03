Российский депутат записал видео с признанием вины в смерти человека

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Депутат Курганской областной Думы Владимир Алейников заявил о своей вине в смерти человека. Видео с признанием политика опубликовано на сайте регионального парламента.

Со слов Алейникова, 3 июня, управляя личной машиной, он допустил ДТП на участке федеральной трассы «Иртыш» Р-254 в районе города Ишим.

«Не заметил при повороте и перестроении мотоциклиста, и он наехал на мою машину. Я, конечно, очень сожалею, что такое случилось», — сказал депутат в своем видеообращении.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Алейников принес родным мотоциклиста соболезнования и подчеркнул, что возьмет на себя все расходы по организации похорон, а также окажет всестороннюю поддержку семье мужчины.

Ранее в Туле произошло смертельное ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дмитрия Дубовенко. Как стало известно, политик за рулем Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулись четыре машины, пассажирка одной из которых не выжила.