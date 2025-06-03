В ДТП под Челябинском погиб младенец, которого мать не удержала в руках

В ДТП в Кунашакском районе Челябинской области погиб младенец, которого мать не удержала в руках.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

«Младенец перевозился с нарушением правил: девочку держала на руках 26-летняя мать, сидевшая на заднем пассажирском сиденье. Ребёнок скончался в течение суток в медучреждении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина с ребёнком, а также водитель не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии в результате ДТП погибли пять человек.