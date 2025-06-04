В Калужской области произошло жесткое ДТП с Lada Largus

Около пяти часов утра 4 июня на 373-м километре трассы А108 в Жуковском районе съехала в кювет, перевернулась и врезалась сначала в дерево, а затем в ограждения Lada Largus.

По информации «Калуги 24», 20-летний водитель машины и двое его пассажиров погибли. Одному из них 19 лет, второму — 63 года. Еще два пассажира получили травмы. Оба госпитализированы. 20-летний — с переломом тазобедренного сустава, 52-летний — с ушибом грудной клетки и вывихом плечевого сустава.