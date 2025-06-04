В Тамбовской области семь лосей пострадали в ДТП

Чаще всего дикие животные выходят на трассы Тамбов – Пенза, Тамбов – Воронеж и Тамбов – Волгоград. Большинство аварий с участием диких животных происходят ночью из-за ограниченной видимости, отметил врио министра Дмитрий Сомов.

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Столкновение с лосем на дороге может привести к серьезным последствиям, водителям следует снизить скорость, если они заметили знак «Дикие животные». Лучше остановиться и включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей.

В Тамбовской области установлено более 40 знаков «Дикие животные».

Напомним, что в Тамбове установили плиту в честь изобретателя лампы накаливания. В Тамбове на фестивале «Движения Первых» началась оздоровительная кампания.