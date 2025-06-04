В Самарской области на трассе груженая фура въехала в Chevrolet Captiva
На 893-м трассы М5 "Урал" большегруз Mercedes, груженный абразивной смесью, въехал в попутный Chevrolet Captiva.
В результате столкновения пострадал один человек.
Сотрудники ПСО № 47 произвели сбор информации, отключили аккумуляторы и стабилизировали транспортные средства. Правоохранители выясняют, что стало причиной аварии.
В это же время в Кинельском районе столкнулись две попутные легковушки. Два человека госпитализированы.