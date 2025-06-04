Массовая авария парализовала движение в подмосковном Щелково

В городском округе Щелково произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

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В аварию попали пять автомобилей.

«Сегодня на 73-м километре трассы А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей», - сообщает канал.

Отмечается, что в аварии пострадали два пассажира одной из легковушек, они госпитализированы.

В районе ДТП ограничено движение транспорта. Водителям предложили искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде.