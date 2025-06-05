В Самарской области на трассе загорелся грузовик

Инцидент произошел в 2:39 ночи в Волжском районе. На 34-м километре трассы Р229 Самара - Волгоград загорелся грузовой Mercedes с прицепом, в котором находились листы ДСП.

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К охваченной пламенем машине оперативно выехали пожарные-спасатели части № 158. Огонь тушили из двух стволов.

Также на месте происшествия работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.

Отмечается, что пострадавших нет. Причины возгорания фуры сейчас выясняют.

А на днях в Ставропольском районе на трассе М5 "Урал" запылала грузовая "Газель".