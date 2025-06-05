«Газель» разорвало от удара в пассажирский автобус в Кропоткине

Крупное ДТП произошло в Кропоткине утром 5 июля. Пострадали три транспортных средства.

© Кубань-Информ

21-летиний водитель «Газели», перевозивший хлеб поторопился и не предоставил преимущество на перекрестке. В результате он врезался в междугородний автобус Neoplan. В салоне находились трое пассажиров, следовавших по маршруту «Севастополь – Махачкала». От сильного удара легковую машину отбросило на грузовик Volvo.

Несмотря на серьезность аварии, обошлось без пострадавших – ни пассажиры автобуса, ни водители не получили травм. В настоящее время движение на перекрестке частично ограничено. Сотрудники ДПС координируют транспортный поток. На месте работают специалисты для выяснения всех обстоятельств инцидента, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Ранее «Кубань Информ» писал, что легковушка снесла девятилетнюю велосипедистку в Темрюке. Авария попала на видео.