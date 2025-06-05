В Самарской области большегруз на светофоре протаранил Largus

В 2:57 на 890-м км трассы М5 "Урал" на перекрестке около въезда в Сызрань на светофоре большегруз DAF врезался в попутный автомобиль LADA Largus.

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В результате столкновения пострадал один человек.

На месте работали госавтоинспекторы, медики и пожарные-спасатели СПО № 47. Они провели первичный сбор информации и отключили аккумуляторы во избежание возгорания.

Эксперты установят, что стало причиной ДТП. Полицейские выясняют все обстоятельства.

Похожая авария произошла на 893-км этой же дороги 4 июня. Там груженая фура снесла попутный автомобиль Chevrolet Captiva.