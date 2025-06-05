В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

В Московской области на Новорязанском шоссе произошло ДТП с участием фуры и самосвала. Об этом сообщает Москва».

Отмечается, что из-за аварии на дороге образовалась большая пробка. Известно, что от удара фура вылетела в кювет, после чего ее груз вывалился на дорогу.

Информация о пострадавших и причинах ДТП на данный момент уточняется.

В этот же день иномарка на скорости снесла россиянку с младенцем на руках и попала на видео. ЧП произошло в Дагестане. На записи видно, как женщина с ребенком на руках и мальчиком постарше идут вдоль проезжей части. Когда россияне скрываются за кадром, мать с младенцем сносит двигавшийся на скорости автомобиль.