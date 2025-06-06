Под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус

В Хабаровском крае число пострадавших детей при опрокидывании школьного автобуса увеличилось до 12 . Все ребята доставлены в медицинское учреждение.

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Хабаровский СК возбудил уголовное дело по факту происшествия с несовершеннолетними по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 6 июня около 11 часов дня по местному времени автобус, везший школьников на экскурсию в зоосад "Приамурский", опрокинулся на улице Молодежной села Воронежское-2.

На момент ДТП в салоне было 30 детей, из них 12 получили ушибы и доставлены в медучреждение. Также за помощью к врачам обратились двое взрослых.

Предположительно, причина аварии - отказавшая тормозная система.

Ведется следствие.