Под Курском легковушка залетела под «Камаз»

Вчера, 5 июня, в районе 11 часов вечера под Курском произошло серьезное ДТП. На автодороге Черемисиново — Сенчуковка «Ауди» выехало на «встречку» и столкнулось с автомобилем «Камаз».

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В результате аварии пострадали два человека. Водителя «Ауди» госпитализировали в Курскую областную больницу, пассажир легковушки — девушка госпитализирована в ЦРБ Советского района. Водитель «Камаза» не пострадал.

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